Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на площади 1905 года в первые выходные марта

14:37 | 14.02.2019

krasnoznamensk.com

2-3 марта в Екатеринбурге, на площади 1905 года пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию Масленицы, сообщил замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. По его словам, администрация планирует всячески развивать ярмарочную торговлю.



«Минпромторг России считает, что сельскохозяйственные рынки и ярмарки – это очень близкая и удобная форма торговли для россиян. Мы тоже так считаем, поэтому всячески культивируем в городе это направление. Даже отдали под проведение ярмарок выходного дня центральную площадь Екатеринбурга. И не жалеем об этом, так как видим, что екатеринбуржцы активно пользуются возможностью закупать нужные им продукты питания и другие товары напрямую у местных производителей. Это удобно и выгодно не только горожанам, но и фермерам, и индивидуальным предпринимателям», - отметил чиновник.



Также, по словам Владимира Боликова, в перспективе мэрия планирует организовать сельхозярмарки в каждом из семи районов города, а к 300-летию Екатеринбурга полноценные розничные рынки должны появиться на въездах в уральскую столицу с северного, южного, западного и восточного направлений.