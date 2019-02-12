Прокуратура начала проверку из-за пожара в нижнетагильском детдоме

14:06 | 14.02.2019

пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Нижнетагильском детском доме-школе на улице Красногвардейской.



Напомним, пожар возник сегодня утром в одной из спальных комнат на втором этаже. По предварительной информации, воспитанник обнаружил возгорание розетки и сообщил об этом воспитателю, после чего из здания эвакуировали 17 человек, в том числе 11 детей. Никто не пострадал.



«На момент возникновения пожара системы противопожарной защиты находились в рабочем состоянии. Сигнал о пожаре поступил на пульт ЦППС ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», система оповещения и управления эвакуацией работала на протяжении всего времени эвакуации», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В ходе начавшейся проверки будут установлены причины и условия, способствующие возникновению возгорания.