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13:16 | 14.02.2019

Фото: kaluganews.com

В Свердловской области как снежный ком растут долги по зарплате

В 6,6 раза увеличилась суммарная задолженность свердловских предприятий по зарплате перед сотрудниками по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся Свердловскстатом.

Только за первый месяц нового года крупные и средние предприятия Свердловской области увеличили долги по заработной плате в 2,2 раза. Так, на 1 февраля сумма общая сумма задолженности составила 37,4 млн рублей.

Стоит отметить, что о наличии долга по заработной плате к февралю отчитались пять организаций, а ещё месяц назад о своих задолженностях перед сотрудниками сообщали только два предприятия. На сегодняшний день, судя по сообщению Свердловскстата, зарплату не получили, или недополучили, 555 сотрудников этих пяти предприятий. В лидеры по невыплатам выбился завод по производству электродвигателей, который задолжал своим 388 работникам 6,5 миллионов рублей. Отметим, что по данным статистического управления, это самый крупный в области долг по зарплате на сегодняшний день.

© «Вечерние Ведомости»

 


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