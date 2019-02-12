В Екатеринбурге строители поддержали идею строить дома вместе со школами и детскими садами

13:13 | 14.02.2019

При строительстве жилья застройщик должен учитывать качество жизни новоселов, в том числе наличие школ и детских садов, такое предложение на заседании комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей по строительству сделал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а представители строительных предприятий его поддержали.



По словам мэра, застройщик должен понимать, где будут находиться школы и детсады, сколько их будет и на какие деньги их возведут.



Напомним, в этом году в Екатеринбурге возникли проблемы с записью детей в первые классы: не все родители смогли записать своих детей в те школы, куда планировали. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области предложил использовать автобусы, чтобы возить школьников в учебные учреждения других районов, где есть места.