В этом году в школах Свердловской области создадут более шести тысяч мест

12:52 | 14.02.2019

stevevirgadamo.org

В 2019 году в свердловских школах должны создать более шести тысяч дополнительных мест. Это станет возможным благодаря открытию новых школ и капитальному ремонту отдельных не использующихся для образовательного процесса зданий школ. Что касается новых заведений, речь идет о школах в Каменске-Уральском (1275 мест) и Нижнем Тагиле (1200 мест). Реконструкцию школ проведут в Екатеринбурге и Верхней Пышме, сообщает департамент информполитики региона.



Напомним, открытие новых мест в школах предусмотрено майским указом президента и национальными проектами. Учебные заведения необходимо перевести на односменный режим. Отметим, что в период с 2016 по 2018 годы в школах Свердловской области создано 16,5 тысячи новых мест.