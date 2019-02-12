В Екатеринбурге у мужчины украли миллион рублей наличными

22:11 | 13.02.2019

В Екатеринбурге на улице Опалихинская двое в масках украли у мужчины миллион рублей наличными. Двое неизвестных напали на него с пистолетом и запинали.



«Из банка вышел, кажется, кореец и сел в Honda Pilot, в машине он был с женой. В этот момент два человека из «99-й» вылезли с пистолетами, настучали ему по голове, там кровища. Они выхватили сумку и уехали, — рассказал мужчина. — Я стоял у пешеходного перехода в метрах 50 и заснял на телефон всё.







На видео, которое успел снять очевидец, видно: пострадавший держится до последнего и даже лёжа пытается не отпустить сумку с деньгами. Данное видео очевидец сразу отдал пострадавшему мужчине, чтобы тот отнёс материал в полицию. Качество съёмки далеко не самое лучшее, но даже при таком разрешении номера автомобиля грабителей подозрительно стёрты. Вероятно, это сделано намеренно.

— Он сразу позвонил в полицию, сказал, что у него украли миллион наличными, — добавил очевидец.



В УМВД по Екатеринбургу сказали, что полицейские работают на месте.



— Инцидент произошел на улице возле офиса Сбербанка на Опалихинской, 15. Банк готов оказать правоохранительным органам содействие, — рассказали в пресс-службе Сбербанка. — По данным системы видеонаблюдения, пострадавший в офис банка не обращался.



Фото, видео: Е1