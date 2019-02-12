Администрация Екатеринбурга обещает вернуть на Плотинку Краснознамённую группу

21:54 | 13.02.2019

Фото: УралИнформБюро

Администрация Екатеринбурга планирует вернуть на Плотинку Краснознамённую группу, которую чиновники демонтировали 6 лет назад. Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин, данное решение поддержал и мэр города Александр Высокинский.



«Мы исходим из того, что эта группа в целом является символом трудовых побед, которые совершены жителями Екатеринбурга и Свердловской области во время Великой Отечественной войны, прежде всего. И мы, конечно, хотели бы на этой группе разместить ордена Ленина — это было бы символично», — объяснил Гагарин.



По его словам, у городской мэрии уже есть понимание, как именно это сделать.

«Я думаю, что это было бы хорошим символом, который помог бы восстановить историческую память, которая является, по сути, нашим общим достоянием. Урал ковал победу и получил за это государственную награду. Никаких других политических смыслов в этом нет, это награда за трудовую доблесть», — подчеркнул Гагарин.



Однако ещё в прошлом году администрация Екатеринбурга говорила о невозможности вернуть Краснознамённую группу на её историческое место из-за того, что раньше она находилась на гидротехническом сооружении и это, якобы, могло внести сбои в работу плотины. Сейчас же Гагарин утверждает, что варианты установить Краснознамённую группу на прежнее место безопасно есть, но придётся немножко «попотеть».

«У нас есть результаты экспертизы, и есть определенные технологические тонкости, которые можно устранить. Это вопрос решаемый. Думаю, наши инженеры смогут найти способ безопасно разместить эту группу на прежнем месте — и тогда до конца 2019 года это реально сделать». Более того, на группу намерены вернуть и трудовой орден Ленина, который сейчас перемещён на стелу в районе железнодорожного вокзала. В этом случае стелу приспособят под какие-то новые цели, которые пока не определены.



Напомним, Краснознамённую группу демонтировали в 2013 году под предлогом реставрации и размещения «часов Олимпиады». Это вызвало широкий общественный резонанс. Коммунисты и представители движения «Суть времени» неоднократно собирались на митинги и пикеты с требованием вернуть памятник. В 2016 году на площадке Областного союза архитекторов прошли слушания о судьбе Краснознамённой группы. Большинство собравшихся тогда также проголосовали за возвращение памятника на Плотинку, однако до сих пор общественники не смогли добиться желаемого. К тому же, у региональных представителей партии КПРФ есть своя версия произошедшего. Так, коммунисты утверждают, что видели обломки Краснознамённой группы на свалке в черте города. И, несмотря на то, что многие СМИ гарантируют пребывание Краснознамённой группы на складе некой муниципальной организации, в сети, тем временем, гуляет следующее видео.



