У Генпрокуратуры могут появиться вопросы к подчиненному из Екатеринбурга

21:06 | 13.02.2019

Фото: Первый канал

Попытка депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина провести собственное расследование об обоснованности выделения налоговых преференций «Федеральной грузовой компании» вылилось в давление на парламентария. С жалобой на Дмитрия Ионина в комиссию по этике Госдумы, обратились несколько бизнесменов и общественников, которые решили выступить в защиту генерального директора ГК «Транссибурал» Сергея Мазуркевича. При этом, что интересно, они оказались весьма осведомлены о почтовой переписке между депутатом и силовыми ведомствами, которые проводили проверку по его запросу.



После того, как наше издание опубликовало о подготовке обращения Дмитрия Ионина на имя Генерального прокурора Юрия Чайки по факту нарушения тайны переписки, всплыли любопытные факты, о которых на анонимных условиях сообщили читатели. По информации, требующей проверки, к «сливу» информации может быть причастен заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга Андрей Боднарук, чья сестра Алена А. является близкой подругой жены Сергея Мазуркевича, о чем, в том числе, свидетельствуют совместные фото в социальных сетях.



По некоторым данным, Андрей Боднарук со своей супругой Дарьей и сестрой Аленой – частые гости в загородном доме Мазуркевичей. Известно, что Боднарук имеет обширные связи в прокуратуре Свердловской области, так как играет в футбол за сборную прокуроров России, и, не исключено, мог воспользоваться своим служебным положением и связями для того, чтобы получить доступ к необходимым Мазуркевичу документам.



Про Андрея Боднарука известно, что после окончания в 2008 году Уральского юридического института МВД России он поступил на службу в органы прокуратуры Курганской области. В 2009 году перешел на службу в органы прокуратуры Свердловской области, последовательно занимая должности помощника прокурора Первоуральска, Ленинского района Екатеринбурга, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью территориальных органов Следственного управления СК России прокуратуры Свердловской области. С февраля 2016 года занимает должность заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга.



Отметим, что письмо в комиссию по этике Госдумы было подписано шестью лицами. Это генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Вячеслав Архангельский, президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа» Андрей Колосов, президент объединения «Союз работодателей полиграфической промышленности Свердловской области» Виктор Рублев, член президиума правления «Опоры России» Александр Стрежнев, председатель НП «Уральская палата готового бизнеса» Илья Симкин и учредитель благотворительного фонда «Здоровое общество – сильная страна» Андрей Придорогин. В случае, если прокуратура выявит нарушение тайны переписки, к перечисленным персонам появятся резонные вопросы у компетентных структур.