В Екатеринбурге мобильный интернет будет «летать» еще быстрее на 52 улицах

18:38 | 13.02.2019

В столице Урала на улицах Куйбышева, Ленина, Малышева, 8 марта, Московская и Машиностроителей телеком-инженеры «МегаФона» еще на 70 километров расширили радиопокрытие сети 4G и в 1,5 раза ускорили интернет в гаджетах уральцев.



Это стало возможно благодаря запуску частоты LTE-1800 на базовых станциях оператора. С начала года «ускоренный» 4G обеспечен для 700 тысяч жителей на 52 городских улицах. Особое внимание инженеры уделили тем адресам, где фиксируются наиболее высокие темпы роста интернет-трафика. В их числе: Большакова, Вайнера, Вишневая, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гурзуфская, Красноармейская, Карла Маркса, Луначарского.



Стримить в соцсетях стало еще удобнее также на улицах Октябрьская, Попова, Пушкина, Серова, Техническая, Хохрякова, Тургенева. Обмениваться видео- и аудиосообщениями еще быстрее теперь можно на Сибирском тракте, Щорса, Шарташской, Цвиллинга, Чапаева, Шейнкмана. Смотреть вебинары без зависаний – на Юмашева, Еремина, Репина, Ключевской, Пальмиро Тольятти, Сурикова.



«Скорость интернета — ключевой параметр для комфортного серфинга абонентов в сети. Мы провели масштабные работы для совершенно новых возможностей в онлайне. Благодаря использованию частоты LTE 1800 повысились средние скорости передачи данных, это помогло «разгрузить» сети 3G. LTE-1800 дает более устойчивый, пробивной сигнал внутри помещений, большую пропускную способность. Пользователи могут выходить в интернет на максимальной скорости даже при повышенной нагрузке на сеть», — говорит Яков Пахоми, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.



Сеть LTE «МегаФона» отличается более высокими скоростями для абонентов за счет использования более широкого частотного спектра.