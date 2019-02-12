В 2018 году свердловчане похитили газ более чем на миллион рублей

17:54 | 13.02.2019

rostovgazeta.ru

В 2018 году 12 жителей Свердловской области попались на краже газа. Ущерб составил более 1 млн рублей. 10 человек уже привлечены к ответственности: им назначены штрафы, обязательные работы, самое серьезное наказание – два года условно.



Как отмечает пресс-служба Екатеринбурггаза, больше всего случаев краж газа из газопровода – семь – зафиксировано в Екатеринбурге.



«Все наши газопроводы в обязательном порядке проходят технический мониторинг, мы контролируем состояние сетей. Рано или поздно любой скрытый потребитель понесет заслуженное наказание. Мы их вычисляем. Как правило, несанкционированные врезки сделаны не профессионалами, есть утечки», - рассказал главный инженер Группы компаний «ГАЗЭКС» Денис Гоглев.