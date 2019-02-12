В Новоуральске мужчина украл букет красных роз. Полиция возбудила дело

17:08 | 13.02.2019

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Новоуральске возбуждено уголовное дело из-за кражи букета роз. В преступлении подозревается мужчина 1988 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Продавец цветочного павильона рассказала, что мужчина является ее постоянным покупателем, однако в этот раз, пока она отвернулась, он пропал вместе с цветами – букетом красных роз за 4 тыс. рублей.



Украденные цветы нашли по адресу возлюбленной уральца, что стало доказательством совершения преступления.