В метро Екатеринбурга открыли фотовыставку побед «Автомобилиста» в этом сезоне

16:42 | 13.02.2019

фото: пресс-служба УГМК

В вестибюле станции метро «Площадь 1905 года» открылась фотовыставка, посвященная победам екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.



«В экспозиции представлены 25 снимков с домашних и гостевых матчей нашей команды. Для выставки были отобраны самые эмоциональные фотографии, запечатлевшие интересные и важные события регулярного чемпионата», - рассказали в пресс-службе УГМК - генерального партнера клуба.



Напомним, что «Автомобилист» проводит лучший сезон в своей истории: команда установила рекорд в сезоне, одержав 44 победы (до этого лучшим достижением клуба была 31 победа), а на старте «Автомобилист» выиграл 18 игр подряд. Кроме того, 11 февраля клуб впервые в истории выиграл дивизион Харламова.