Екатеринбуржцев приглашают праздновать Масленицу в ЦПКиО и Таганской слободе

16:00 | 13.02.2019

info-vsem.ru

10 марта в Екатеринбурге пройдут народные гуляния, посвященные празднованию Масленицы, соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Главной площадкой гуляний станет Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Также жителей приглашают в парк «Таганская слобода», где состоится «Межнациональная широкая Масленица» с национальными тематическими площадками: ураинской, белорусской, грузинской, сербской, шотландской, польской и другими.