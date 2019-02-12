Новому начальнику свердловского главка «связывают руки»: в УМВД Екатеринбурга приготовились к приезду генерала из Москвы

15:12 | 13.02.2019

В преддверии назначения нового начальника ГУ МВД России по Свердловской области руководство УМВД Екатеринбурга решилось на масштабную кадровую рокировку, которая позволит на некоторое время удержать городской гарнизон в руках лояльных сотрудников.



Так, по данным veved.ru, уже завтра могут быть подписаны приказы о ротации в отделах полиции УМВД. По информации издания, начальник ОП №11 полковник Владимир Пилюшенко и начальник ОП №1 Александр Маликов поменяются местами. Начальник отдела полиции №2 Кирилл Еловских возглавит ОП №8, где вакантно кресло руководителя (Роман Кравченко возглавил администрацию Орджоникидзевского района). Место Еловских займет его заместитель Искандеров.



Начальник отдела полиции №4 Антон Томилов поменяется местами с руководителем ОП №9 Денисом Чекасиным, который был назначен туда лишь в августе 2018 года (ранее возглавлял ОМВД России пол Артемовскому району). Начальник ОП №7 Максим Варлаков возглавит отдел полиции №5, который остался без руководителя после ухода руководителя Александра Дмитриева в заместители главы администрации Орджоникидзевского района.



Подобная рокировка позволит руководству УМВД России по Екатеринбургу «связать руки» новому начальнику регионального полицейского главка (ожидается, что Президент РФ подпишет приказ о его назначении в конце февраля) как минимум на шесть месяцев. В течение этого срока он не сможет инициировать увольнение вновь назначенных руководителей ОП.

