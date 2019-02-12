Неподалеку от поселка Шаля при рубке деревьев погиб человек

14:32 | 13.02.2019

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Трагедия произошла в январе в лесном массиве к юго-западу от поселка Шаля. Четверо человек рубили деревья при помощи бензопилы. При разборке завала подпиленных, но не упавших деревьев один из стволов упал на 48-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.



По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Фигурантом является 45-летний индивидуальный предприниматель, осуществлявший рубку. Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, у лесорубов не было разрешительных документов.



«Подозреваемый проигнорировал элементарные меры безопасности, применяемые при разборе завалов. В частности, он не стал использовать для этой цели трактор и не предусмотрел пути отхода для своего 48-летнего помощника», - говорится в сообщении.