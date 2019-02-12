Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована

14:00 | 13.02.2019

krasnodar-news.net

В Сухом Логу ликвидирована коммунальная авария, из-за которой более 20 домов остались без тепла. По данным на 12:35, подача теплоснабжения потребителям восстановлена, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, что прошедшей ночью на улице Белинского в Сухом Логу произошла коммунальная авария: без отопления остались 23 многоквартирных дома, два детсада, детская спортивная школа, два отделения горбальницы и налоговая инспекция.