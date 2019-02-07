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18:36 | 10.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Двух человек пожарные спасли из огня в Алапаевске

Сегодня, 10 февраля, в Алапаевске в жилом двухэтажном доме загорелась квартира на втором этаже. По деревянным перекрытиям пожар перешёл на кровлю здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Есть пострадавшие.

Пожарные спасли двух человек. После медицинского осмотра пострадавших отпустили. Теперь их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП задействованы 13 единиц техники и 34 человека. Тушение в настоящее время продолжается.

Причины возгорания установят позже. 23 человека, включая одного ребёнка, после эвакуации временно вынуждены искать себе другое место для жизни. Администрация города подготовила места в общежитии.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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