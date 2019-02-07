ФК «Урал» обыграл литовский клуб «Паланга» на Кипре

Вчера, 9 февраля, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провёл очередной контрольный матч на Кипре на стадионе «Пейя». Соперниками свердловчан стал литовский клуб «Паланга». Встреча завершилась победой «шмелей» 2:0.забитыми мячами в составе «Урала» отметились Александр Данцев и Андрей Панюков. В матче, наряду с футболистами из основного состава, вышли и спортсмены из команд «Урал-2» и «Урал-М», которые отправились на учебно-тренировочные сборы с главной командой.Следующий товарищеский матч футбольный клуб «Урал» проведёт 12 февраля с командой «Арарат-Армения».