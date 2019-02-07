Весна близко: в Екатеринбурге ожидается потепление

13:52 | 10.02.2019

Фото: ОТВ

Сейчас в Екатеринбурге -5°С. Вечером может выпасть снег. На предстоящей неделе не будет холоднее -8°С днём и -13°С ночью и почти без осадков, сообщают синоптики.



В понедельник, 11 февраля, днём -6°С...-7°С. Ночью -9°С...-13°С. Облачно, без осадков. Во вторник, 12 февраля, ожидается температура воздуха -7°С...-11°С. Ночью до -13°С. Ясно, без осадков.



В среду, 13 февраля, днём -4°С...-9°С, ночью -9°С. Ясно, без осадков. В четверг, 14 февраля, днём -4°С...-8°С. Переменная облачность. Ночью -7°С, осадки в виде снега.



В пятницу, 15 февраля, днём -5°С...-7°С, ночью -9°С. Переменная облачность, возможен снег. В субботу, 16 февраля, днём -8°С...-10°С, ночью -9°С. Без осадков. В воскресенье, 17 февраля, на протяжении дня и вечера температура воздуха будет -7°С. Ночью упадёт только до -8°С. Без осадков.