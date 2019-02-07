Сотрудники ГИБДД спасли трёх людей от заморозков на Урале

12:50 | 10.02.2019

Фото: МО МВД «Камышловский»

8 февраля на трассе Екатеринбург - Тюмень у автомобиля Toyota Celica заглох двигатель, и трое человек (водитель и его родители) рисковали замёрзнуть в 30-градусный мороз и метель. Сотрудники ГИБДД заметили стоящую на обочине машину и оказали всевозможную помощь.



В результате поломки автомобиль начал быстро остывать, из-за чего в салоне становилось холодно. Благодаря слаженной работе полиции ситуация нормализовалась.



Неисправную иномарку доставили в автосервис, где установили и устранили причину поломки. Водитель Toyota Celica и двое пассажиров отправились в тепло. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.



