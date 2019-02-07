«Автомобилист» в Екатеринбурге посвятит матч с «Ак Барсом» Дню борьбы с детским раком

12:14 | 10.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» посвятит свой домашний матч с «Ак Барсом» 15 февраля Международному дню борьбы с детским раком. Деньги необходимы на покупку оборудования для Центра онкологии и гематологии ОДКБ№1.



Акцию «Автомобилист» проводит совместно с благотворительным фондом «Дети России».



Стать участником может любой желающий. В фойе «Уральца» в день игры установят сферу для пожертвований благотворительного проекта «Ты ему нужен», куда зрители смогут положить любую сумму. Также можно отправить SMS со словом ЧУДО на номер 7878 (стоимость - 70 рублей).



Необходимая сумма - 1 млн 133 тысячи 743 рубля. Все вырученные деньги пойдут на покупку микротома. Это один из основных приборов для диагностики рака у детей и взрослых.



