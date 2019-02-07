Восьмилетний мальчик скончался в реанимации после падения с горки в Свердловской области

10:25 | 10.02.2019

Фото: соцсети

Вчера, 9 февраля, в Свердловской области в больнице из-за полученных травм после падения с горки в посёлке Ис скончался восьмилетний ребёнок.



2 февраля мальчик катался на горке, упал, ударившись головой об лёд, и впал в кому. Некоторые очевидцы утверждают, что его толкнули. С кровоизлиянием в мозг ребёнка доставили в реанимацию, где, не приходя в сознание, он умер.



Сейчас отец погибшего хочет увидеть проект ледового городка и выяснить, кто несёт ответственность за смерть их ребёнка. Также родители не уверены, что врачи сработали должным образом и действительно отказали всевозможную помощь мальчику.



Прокуратура Нижней Туры организовала проверку, когда ребёнок ещё находился в коме. Следователями возбуждено дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Горка, где пострадал мальчик, по-прежнему функционирует.



Напомним, 8 февраля, мэр Нижней Туры Алексей Стасенок, переводя внимание с травмирования ребёнка на муниципальной горке на заболевание мальчика заявил, что кровоизлияние у ребёнка случилось из-за врождённого заболевания.



«Врачи считают, что инсульт вообще не связан с физической травмой. Кровоизлияние случилось из-за какого-то врожденного заболевания», - сказал чиновник.



Сейчас следственным органам предстоит разобраться, так ли это, или всё же имело место не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья людей оказание услуг представителями муниципалитета.