Протаранил маршрутку: в Екатеринбурге водитель на большой скорости вылетел на «встречку»

09:52 | 10.02.2019

Фото: E1.RU

Накануне в Екатеринбурге на улице Амундсена водитель внедорожника вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Пострадавших в аварии нет.



На большой скорости автолюбитель начал перестраиваться в другой ряд, однако успешно завершить манёвр у него так и не удалось. По предварительной информации, машину занесло, и водитель не справился с управлением.



В результате столкновения и внедорожник, и общественный транспорт сильно повреждены. Точные причины аварии устанавливаются.



