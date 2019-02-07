В Нижнем Тагиле мужчина обокрал квартиру друга после того, как узнал, что того задержала полиция

21:39 | 9.02.2019

Фото: news.vse42.ru

В Нижнем Тагиле мужчина вычистил квартиру своего друга после того, как узнал, что тому грозит тюремный срок. Только вот свою авантюру он продумал не до конца – его приятель жил вместе с мамой, которая и обнаружила пропажу бытовой техники. По её заявлению полиция задержала 38-летнего пройдоху.



А дело было так. Друга мужчины задержали за наркоторговлю и взяли под стражу. Тогда он попросил своего приятеля сходить к нему домой и привезти необходимые документы. Документы он, конечно, взял, но не забыл и ещё кое-что прихватить. Так, из жилья подсудимого пропали пылесос, DVD-плеер и кухонная посуда.



«Ущерб, причиненный злоумышленником, потерпевшая оценила в 3500 рублей», - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.



Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.