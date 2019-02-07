В Екатеринбурге в парке Маяковского всего за одну ночь появилась лыжная трасса

20:41 | 9.02.2019

Фото: twitter.com

После «Лыжни России», которая прошла сегодня в Нижнем Тагиле, жители Екатеринбурга будут приятно удивлены – теперь у них есть место, в котором можно неформально продолжить марафон. В парке Маяковского всего за одну ночь появилась профессионально уложенная лыжная трасса. Её сделали с подачи олимпийского призёра Ивана Алыпова.



«Благодаря моим вчерашним постам, нас заметили. Управление по спорту приняло беспрецедентное волевое решение. Сегодня ночью впервые в истории ратрак работает в ЦПКиО им. Маяковского. Завтра все любители лыжного спорта, которые примут участие в "Лыжне России", будут кататься по идеальным трассам!» — написал на своей странице в Instagram призёр Олимпийских игр Иван Алыпов.



Отметим, что лыжную трассу действительно укладывали специальным оборудованием под названием ратрак. Грубо говоря это трактор с очень широким ковшом. От его ширины зависит ширина лыжной трассы. Кстати, этим же оборудованием накануне проложили 900-метровую лыжную трассу вокруг «Екатеринбург Арены».