«Лыжня России» в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч человек. В лыжи обулся и Евгений Куйвашев

19:29 | 9.02.2019

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Тридцать седьмой ежегодный забег «Лыжня России», который прошёл сегодня в Нижнем Тагиле, собрал пятнадцать с половиной тысяч человек. В их числе оказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Весёлыми моментами с нотками спорта Куйвашев поделился в своём Instagram.



«Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-ой по счету “Лыжне России”! Сегодняшний забег посвящён предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году», – написал Куйвашев в своём профиле.



Примечательно, что лыжи для пробежки Евгению Куйвашеву дал Антон Шипулин.

