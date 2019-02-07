Новости дня
19:29 | 9.02.2019
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
«Лыжня России» в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч человек. В лыжи обулся и Евгений Куйвашев
«Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-ой по счету “Лыжне России”! Сегодняшний забег посвящён предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году», – написал Куйвашев в своём профиле.
Примечательно, что лыжи для пробежки Евгению Куйвашеву дал Антон Шипулин.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:39 | 9.02.2019
В Нижнем Тагиле мужчина обокрал квартиру друга после того, как узнал, что того задержала полиция
19:29 | 9.02.2019
«Лыжня России» в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч человек. В лыжи обулся и Евгений Куйвашев
19:14 | 9.02.2019
В Екатеринбурге затопило электроподстанцию, от которой питаются все троллейбусы Химмаша
17:43 | 9.02.2019
Спиртовые реки дойдут и до нас: на трассе Екатеринбург – Алматы перевернулся спиртовоз
15:30 | 9.02.2019
В Свердловской области автомобиль с двухмесячным младенцем вылетел на «встречку» и врезался в пассажирский автобус
13:54 | 9.02.2019
В Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке погиб человек
13:40 | 9.02.2019
В скандально известном мебельном ТЦ ЭМА неизвестные ночью распылили пену из огнетушителей на новую мебель
11:49 | 9.02.2019
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске автомеханика
11:24 | 9.02.2019
Главу Свердловской железной дороги оставили в СИЗО ещё на два месяца
22:28 | 8.02.2019
В центре Екатеринбурга из ТРЦ эвакуируют посетителей
21:10 | 8.02.2019
В Свердловской области прокуратура закрыла сайт за пропаганду насилия, но что там конкретно было, не рассказала никому
20:52 | 8.02.2019
Убийца 10-летней девочки в Каменске-Уральском, оказывается, не только педофил: Николаю Агееву приписывают убийство старушки
20:34 | 8.02.2019
Сотрудника генерального консульства США в Екатеринбурге отправили на родину лечиться от алкоголизма
20:08 | 8.02.2019
Екатеринбург засветился на британском телеканале: в объектив попала разморозка самолёта в Кольцово
18:47 | 8.02.2019
Прикамца задержали при попытке продажи краденой казачьей шашки
18:15 | 8.02.2019
Свердловские справедливороссы определились, кому отдадут мандат депутата гордумы Екатеринбурга
18:10 | 8.02.2019
Березовский городской суд скоро начнет рассмотрение дела об убийстве инвалида подростками
18:08 | 8.02.2019
Челябинский депутат настоял на проверке школьной столовой
17:43 | 8.02.2019
В Перми на «Лыжню России» зарегистрировалось почти 4 тысячи человек
17:31 | 8.02.2019
Преступность в Прикамье за 2018 год сократилась на 5%
17:09 | 8.02.2019
За выходные в Свердловской области сильно потеплеет
16:57 | 8.02.2019
На площади Обороны отремонтируют постамент памятника «Седой Урал»
16:04 | 8.02.2019
Карантин в школах Екатеринбурга снимут с понедельника
15:17 | 8.02.2019
Сервис наблюдения за дорогами стал доступен всем жителям Прикамья
15:13 | 8.02.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 февраля 2019 года
14:42 | 8.02.2019
Дорогу, связывающую Прикамье с Башкирией, отремонтируют в этом году