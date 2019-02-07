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19:29 | 9.02.2019

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

«Лыжня России» в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч человек. В лыжи обулся и Евгений Куйвашев

Тридцать седьмой ежегодный забег «Лыжня России», который прошёл сегодня в Нижнем Тагиле, собрал пятнадцать с половиной тысяч человек. В их числе оказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Весёлыми моментами с нотками спорта Куйвашев поделился в своём Instagram.

«Пробежал дистанцию в 2022 метра на 37-ой по счету “Лыжне России”! Сегодняшний забег посвящён предстоящему 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который будет отмечаться в 2022 году», – написал Куйвашев в своём профиле.

Примечательно, что лыжи для пробежки Евгению Куйвашеву дал Антон Шипулин.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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