Спиртовые реки дойдут и до нас: на трассе Екатеринбург – Алматы перевернулся спиртовоз

17:43 | 9.02.2019

Фото: скриншот с видео

В Костанайской области, на трассе Екатеринбург – Казахстан перевернулся спиртовоз. Спиртовые реки теперь омывают чуть ли не всю область, а жители смело черпают сырьё для «беленькой» из канав. Случайно попавшей в ведро травой и прочим мусором не брезгуют.







На видеохостинге YouTube уже появились съёмки с места ДТП. Авторы видео шутят, что в Казахстане потекли «спиртовые реки», и всех приглашают к себе в гости. «Выпивка есть, и закуска сразу идет», — отметил один из попавших на видео мужчин. По подсчётам местных жителей, из цистерны вытекло 25 тонн спирта.



Видео: YouTube-канал Atyrau oil Kazakhstan