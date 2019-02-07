В Свердловской области автомобиль с двухмесячным младенцем вылетел на «встречку» и врезался в пассажирский автобус

15:30 | 9.02.2019

Фото: группа "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте"

Накануне, 8 февраля, в Каменске-Уральском произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом. В машине-виновнице аварии находился двухмесячный младенец. О произошедшем рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Авария произошла в 16:45 недалеко по улице Кадочникова. Автомобиль Mitsubishi, которым управляла 22-летняя девушка, выбросило на встречную полосу, где в тот момент двигался городской автобус с шестьюдесятью пассажирами. Из-за сильного удара легковушку отбросило на Chevrolet Lacetti и «Лада Гранта», а автобус съехал в кювет.



В результате ДТП автоледи и её муж с двухмесячной дочерью были доставлены в городскую больницу. Туда же привезли пассажирку автобуса. На момент подготовки материала госпитализация никому не потребовалась.



Предположительной причиной ДТП стали дорожные условия. После аварии в городе образовались серьёзные пробки. На месте работали пять нарядов ДПС. Через час движение нормализовалось.