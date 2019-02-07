В Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке погиб человек

13:54 | 9.02.2019

Фото: E1.ru

Квартира на 2-м этаже 14-ти этажного дома на улице Патриса Лумумбы загорелась прошедшей ночью. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую МЧС в 01:37. К месту пожара выезжали 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. По лестничным маршам были эвакуированы 45 жителей подъезда, в том числе 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по свердловской области.



Уже в 01:50 пожарные локализовали огонь, а в 01:56 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04:41.



Результатом пожара стало повреждённое на площади 20 кв. м домашнее имущество. О жертвах и пострадавших в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС не сообщается, но как сообщил собственный источник портала E1.RU, в сгоревшей квартире пожарные нашли труп мужчины. Сколько лет погибшему, и является ли он собственником квартиры, не известно. Получить дополнительную информацию не удалось.