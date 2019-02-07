Новости дня
13:40 | 9.02.2019
Фото: Е1
В скандально известном мебельном ТЦ ЭМА неизвестные ночью распылили пену из огнетушителей на новую мебель
— Распылили пену. — рассказала продавец по имени Наталья. — Пришли, а в помещениях разгром: белая пена по полу и мебели толщиной в 3 сантиметра. Кто, интересно, нам платить за всё это будет?
Арендаторы не исключили, что нынешний вандализм стал продолжением скандальной истории, прогремевшей на этой неделе. Он касается делёжки помещений между директором завода ЭМА Андреем Калетиным и его бывшей женой Ольгой Росихиной.
По версии представителей Ольги Росихиной этой ночью люди Калетина пришли и начали ломать лестницу кувалдами. Чтобы защитить себя (и, вероятно, лестницу), они прибегли к огнетушителям
— Среди ночи люди Калетина пришли ломать лестницу кувалдами. Сломали ее. — рассказала свою версию событий представитель Росихиной. — наши ребята применили огнетушители, чтобы защитить себя.
Вот как прокомментировали произошедшее в полиции:
— По данному факту в дежурной части отдела полиции № 9 зарегистрировано заявление. В рамках проверки сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Напомним, скандально известным мебельный центр сделала драка Калетина с сотрудниками ЧОП, которая произошла 6 февраля. Мужчину госпитализировали с переломом рёбер. Позже сотрудников ЧОП задержала полиция.
Фото: Е1
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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