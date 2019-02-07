В скандально известном мебельном ТЦ ЭМА неизвестные ночью распылили пену из огнетушителей на новую мебель

Минувшей ночью в скандальном мебельном ТЦ ЭМА неизвестные распылили пену из огнетушителей на новую мебель в торговых рядах. При этом пожара в здании не было. Арендаторы торговых помещений предполагают, что такая пакость является продолжением конфликта между владельцами мебельного центра – экс-супругами Андреем Калетиным и Ольгой Росихиной.— Распылили пену. — рассказала продавец по имени Наталья. — Пришли, а в помещениях разгром: белая пена по полу и мебели толщиной в 3 сантиметра. Кто, интересно, нам платить за всё это будет?Арендаторы не исключили, что нынешний вандализм стал продолжением скандальной истории, прогремевшей на этой неделе. Он касается делёжки помещений между директором завода ЭМА Андреем Калетиным и его бывшей женой Ольгой Росихиной.По версии представителей Ольги Росихиной этой ночью люди Калетина пришли и начали ломать лестницу кувалдами. Чтобы защитить себя (и, вероятно, лестницу), они прибегли к огнетушителям— Среди ночи люди Калетина пришли ломать лестницу кувалдами. Сломали ее. — рассказала свою версию событий представитель Росихиной. — наши ребята применили огнетушители, чтобы защитить себя.Вот как прокомментировали произошедшее в полиции:— По данному факту в дежурной части отдела полиции № 9 зарегистрировано заявление. В рамках проверки сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.Напомним, скандально известным мебельный центр сделала драка Калетина с сотрудниками ЧОП, которая произошла 6 февраля. Мужчину госпитализировали с переломом рёбер. Позже сотрудников ЧОП задержала полиция.Фото: Е1