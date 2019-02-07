Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске автомеханика

11:49 | 9.02.2019

Фото: oblgazeta.ru

Екатеринбургский гонщик, победитель Дакара, Сергей Карякин объявил, в своём Instagram, что ищет толкового механика для своей гоночной команды. Спортсмен предупредил: будет рассматривать претендентов только из Екатеринбурга. Среди перечисленных требований к кандидату оказалась пометка: «Будем рассматривать претендентов только из Екатеринбурга или ближайших городов».



Автогонщик также уточнил, что механик будет ему нужен круглый год и на постоянной основе. При этом он должен иметь возможность выезда за границу, уметь готовить гоночную технику к спортивным победам и болеть автоспортом в целом.



«Условия обсудим при личной встрече. Свои резюме присылайте в личку или оставляйте в комментарии к этому посту. Ремонтом газонокосилок и бензопил заниматься не придётся», — пошутил спортсмен.



Напомним, в этом году Карякин, выступал на «Дакаре» в классе багги. Стар марафона был удачным: Сергей вплотную преследовал лидера. Но на седьмом этапе ралли его экипаж попал в серьёзную аварию – на устранение поломки ушло три с половиной часа. Поэтому Карякин и его экипаж в лице штурмана Антона Власюка заняли лишь десятое место в общем зачёте.