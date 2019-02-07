В центре Екатеринбурга из ТРЦ эвакуируют посетителей

22:28 | 8.02.2019

Посетителей торгово-развлекательного центра «Алатырь» в Екатеринбурге эвакуируют в связи с объявленной пожарной тревогой, сообщают очевидцы. В ТРЦ никого не пускают, к зданию массово съезжаются автомобили МЧС. Автомобилисты забирают машины с подземной парковки. Около «ночного» входа со стороны улицы Московской скопилось много людей – в пятничный вечер в «Алатырь» приехало много горожан на сеансы в кинотеатр, временно они вынуждены проводить время на улице. Ожидается, что после выявления причины пожарной тревоги, вскоре всех запустят обратно.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пояснили, что произошло возгор­ание моторного отсек­а автомобиля на подземной парко­вке ТРЦ. В здании­ сработала пожарная с­игнализация, из здани­я до прибытия пожарны­х службой охраны был­и эвакуированы 500 че­л. Пострадавших нет. ­К месту вызова выезжа­ли 7 единиц пожарной тех­ники, 22 человека личного состава.