В Свердловской области прокуратура закрыла сайт за пропаганду насилия, но что там конкретно было, не рассказала никому

21:10 | 8.02.2019

Прокуратура Свердловской области добилась блокировки сайта, который, по мнению силовиков, содержал пропаганду насилия. Об этом журналистам рассказали в надзорном ведомстве.



Однако что именно содержал сайт, в прокуратуре не говорят. Есть процент вероятности, что и сотрудники надзорного ведомства, и житель Ревды – именно он обратился к правоохранителям с просьбой проверить сомнительную страницу – просто восприняли информацию, содержащуюся на сайте, превратно.



Согласно отчёту прокуратуры, в результате проверки обнаружилось, что закрытый ныне сайт не имел блокировки от посещения детей и лиц, не достигших совершеннолетия. Прокуратура направила заявление в суд, попросив признать информацию на сайте незаконной и включить его в Единый реестр запрещенной информации. Суд согласился с надзорным ведомством.



«В ходе проверки по обращению местного жителя выявлен интернет-сайт, на котором размещена информация, пропагандирующая насилие. На момент проведения проверки посещение интернет-страницы являлось свободным, и ознакомиться с содержанием данного сайта мог любой пользователь сети Интернет, в том числе и несовершеннолетний, что могло негативно отразиться на его физическом, психическом, духовном и нравственном развитии», — заявили журналистам в прокуратуре Свердловской области.

