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20:52 | 8.02.2019
Фото: Пресс-служба Свердловского управления СКР
Убийца 10-летней девочки в Каменске-Уральском, оказывается, не только педофил: Николаю Агееву приписывают убийство старушки
«В ходе следствия установлена его причастность к ряду дополнительных эпизодов умышленных преступлений: убийству пожилой женщины, которое было совершено летом 2018 года на территории Железнодорожного района Екатеринбурга, и нескольким преступлениям против собственности с применением насилия на территории Челябинской области»,— сообщил начальник первого отдела по расследованию особо важных дел Свердловского следственного управления СКР Сергей Мальцев.
Напомним, тело 10-летнй девочки было найдено в середине сентября на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском. Согласно официальной версии, в тот день мама девочки работала в ночную смену. С Юлей (её имя сообщили дворовые дети, – Прим. Ред.) в ту ночь остался отчим. Именно он привел в дом будущего убийцу девочки – Николая Агеева. Соседи видели, как в роковой вечер они выходили из алкомаркета со «звенящими» пакетами.
Трагедия произошла в промежутке между ночью и утром. Сначала Агеев оглушил отчима девочки, а затем принялся и за 10-летнюю Юлю. Её он задушил в ванне. Соседи всю ночь слышали детские стоны, но скорую вызывать побоялись. Многие предполагают, что перед смертью девочка была изнасилована, но следствие данную информацию не подтверждает. После расправы Агеев вынес из дома все ценные вещи и скрылся в направлении Челябинска.
Следователи до сих пор ворошат тёмное прошлое Агеева, поэтому в настоящее время мужчина находится в СИЗО.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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20:52 | 8.02.2019
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