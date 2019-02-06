Сотрудника генерального консульства США в Екатеринбурге отправили на родину лечиться от алкоголизма

20:34 | 8.02.2019

Фото: URA.RU

Сотрудника генерального консульства США в Екатеринбурге отправили на родину из-за проблем с алкоголем. Известно, что консул по административным вопросам Ричард Вудхаус любил пригубить в уральской столице рюмку-другую, да так, что будил по ночам своих соседей – жильцов дома на Карла Маркса, 25.



«Ричард Вудхаус если не алкоголик, то по крайней мере сильно пьющий человек. Жители дома видели его пьяным очень часто. Причем не просто подвыпившим, а пьяным в стельку», — рассказал журналистам один из его соседей – жильцов дома по Карла Маркса, 25, где жил консул. В качестве доказательства сосед представил видеозапись с камер наблюдения на доме. На записи хорошо видно, как мужчина ведет Ричарда Вудхауса (в красной куртке), у которого заплетаются ноги.



«Этот американец несколько раз приходил такой пьяный, что не мог дойти до своей квартиры. Несколько раз он засыпал прямо в подъезде, на лестничной площадке. Иногда он путал двери, пытался вломиться в чужие квартиры. Все жители были шокированы его поведением. Вроде бы солидный мужчина, дипломатический работник, а так сильно напивается», — рассказал его сосед, пожелавший остаться неназванным.



По его словам, когда Вудхаус «выпивал лишнего», приезжали сотрудники службы безопасности генерального консульства. Они улаживали конфликт с соседями и обещали, что такого больше не повторится. Разумеется, инциденты просили не придавать огласке.

Вероятно, на родине Вудхаус не побрезгует курсом капельниц для хотя бы временного избавления от пагубной привычки.