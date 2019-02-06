Березовский городской суд скоро начнет рассмотрение дела об убийстве инвалида подростками

18:10 | 8.02.2019

Убитый 20-летний Дмитрий Р., фото: info24.ru

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение в отношении четырех подростков, обвиняемых в убийстве 20-летнего инвалида. Материалы направлены в Березовский городской суд.



По данным следствия, вечером 9 августа 2018 года четверо подростков 14-16 лет и их знакомая 13 лет попросили молодого человека купить для них сигареты. В магазин пошли через гаражный комплекс. Там подростки стали избивать юношу. Следователи считают, что дети хотели именно убить пострадавшего.



«В процессе избиения между обвиняемыми состоялся сговор, направленный на причинение потерпевшему смерти, в процессе реализации которого они, действуя с особой жестокостью, группой лиц нанесли множественные удары по телу и голове, в том числе, с использованием в качестве оружия табурета, демонстрировали пренебрежительное отношение к нему. Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы», - отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Сейчас трое обвиняемых находятся под домашним арестом, четвертый уже отбывает наказание в воспитательной колонии за другое преступление, передает пресс-служба регионального СУ СКР.



С учетом возраста подростки могут получить от 4 до 10 лет лишения свободы. Что касается 13-летней девочки, она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.