Свердловские справедливороссы определились, кому отдадут мандат депутата гордумы Екатеринбурга

18:15 | 8.02.2019

Стоматолог Владимир Козлов получит мандат депутата городской думы Екатеринбурга. Решение о передаче ему мандата Антона Швалева, который ранее сложил с себя полномочия в связи с переездом в Омск, принято несколько минут назад на заседании регионального отделения «Справедливой России».



Всего на вакантный мандат претендовали трое. Это управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, стоматолог Владимир Козлов и предприниматель Илья Пархимчик. В результате эсеры приняли решение отдать мандат Владимиру Козлову, который, как и Швалев, шел на выборы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.