The New York Times о Ельцин Центре: «сверкающий храм опального российского лидера»

Газета The New York Times опубликовала статью о екатеринбургском Ельцин Центре, назвав его «сверкающим храмом опального российского лидера». В тексте говорится, что русские либералы считают Ельцина «отважным героем, сломившим хребет СССР».«По своей сути комплекс представляет собой скорбный реквием по многому тому, что было утрачено с тех пор, как 31 декабря 1999 года Ельцин ушел в отставку и передал власть выбранному им преемнику Путину со словами: «Берегите Россию», - пишет автор статьи Эндрю Хиггинс.Также в материале приводятся слова бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана: «Они (путинские пропагандисты – прим.) обвиняют Ельцина в уничтожении Советского Союза, но никто его не уничтожал. Советский Союз распался сам собой, потому что не мог поддерживать себя ни идеологически, ни экономически. Он просто развалился».Напомним, что Ельцин Центр открыли в Екатеринбурге в 2015 году. С тех пор он неоднократно подвергался критике. Так, режиссер Никита Михалков считает, что экспозиция Ельцин Центра искажает историю страны, представляя все, что было до Ельцина «мерзостью, кошмаром и гнусью».Полностью текст The New York Times о Ельцин Центре можно прочесть здесь.