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17:50 | 8.02.2019

The New York Times о Ельцин Центре: «сверкающий храм опального российского лидера»

Газета The New York Times опубликовала статью о екатеринбургском Ельцин Центре, назвав его «сверкающим храмом опального российского лидера». В тексте говорится, что русские либералы считают Ельцина «отважным героем, сломившим хребет СССР».

«По своей сути комплекс представляет собой скорбный реквием по многому тому, что было утрачено с тех пор, как 31 декабря 1999 года Ельцин ушел в отставку и передал власть выбранному им преемнику Путину со словами: «Берегите Россию», - пишет автор статьи Эндрю Хиггинс.

Также в материале приводятся слова бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана: «Они (путинские пропагандисты – прим.) обвиняют Ельцина в уничтожении Советского Союза, но никто его не уничтожал. Советский Союз распался сам собой, потому что не мог поддерживать себя ни идеологически, ни экономически. Он просто развалился».

Напомним, что Ельцин Центр открыли в Екатеринбурге в 2015 году. С тех пор он неоднократно подвергался критике. Так, режиссер Никита Михалков считает, что экспозиция Ельцин Центра искажает историю страны, представляя все, что было до Ельцина «мерзостью, кошмаром и гнусью».

Полностью текст The New York Times о Ельцин Центре можно прочесть здесь.

© «Вечерние Ведомости»

 


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