«Реформа своевременная»: Николай Цуканов высказался насчет «мусорной реформы»

16:27 | 8.02.2019

фото: ТАСС

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов считает так называемую «мусорную реформу» своевременной: изменения направлены на повышение качества жизни.



«Мы все хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, гулять по паркам и лесам, думать и заботиться о своих детях, о будущем поколении. Эта проблема назрела, ее нужно решать. В Свердловской области работа ведется планомерно: есть четкие цели до 2024 года, есть стратегия развития до 2024 года», - сказал Цуканов, добавив, что сейчас обсуждение касается главным образом тарифов, поэтому их формирование должно быть максимально открытым и понятным для населения.



Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»). Ранее стало известно, что свердловское УФАС проведет проверку формирования тарифов.