Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 февраля 2019 года

15:13 | 8.02.2019

За прошедшие сутки с 08:00 07.02.2019г. до 08:00 08.02.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них: пять фактов умышленного причинения вреда здоровью, грабеж, 33 кражи, в том числе пять квартирных, одно неправомерное завладение чужим автотранспортом, восемь фактов мошенничества, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре факта хранения и пять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено шесть массовых мероприятий, в которых приняло участие 570 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 12 сотрудников полиции и два представителя частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.