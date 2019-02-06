Полпред президента в УрФО рассказал об успехах и проблемах Свердловской области

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге прошло совещание, на котором обсуждалась реализация национальных проектов и «майского» указа президента. Промежуточные итоги подвели Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Полпред отметил успехи региона в строительной отрасли: по этому показателю уральская столица в два раза опережает Нижний Новгород и почти на треть - Казань. В 2018 году Средний Урал занял девятое место в России по вводу жилья. Также Цуканов похвалил региональные власти за работу по решению проблем обманутых дольщиков.«Успешное проведение Чемпионата мира по футболу, ставшая уже традиционной выставка ИННОПРОМ, заявка на проведение ЭКСПО - все это знаковые события, которые работают на имидж региона, на его развитие. Свердловская область и Екатеринбург как центр Уральского федерального округа, безусловно, должны ставить перед собой амбициозные задачи. Необходимо конкурировать по показателям роста с такими городами как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, может быть, Москва. Сегодня есть неплохие результаты», - сказал Цуканов.В то же время полпред назвал нерешенными вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной политики и ЖКХ.