На Урале возбуждено уголовное дело из-за травмирования мальчика на горке

14:25 | 8.02.2019

Фото: kchetverg.ru

В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка во время катания с горки, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



По предварительной информации, 8-летний мальчик получил черепно-мозговую травму при катании с горки в поселке Ис Нижнетуринского района. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.



Дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако, по данным АН «Между строк», у мальчика случился инсульт, причиной которого могло стать невыявленное врожденное заболевание. Так считают врачи и мэр Нижней Туры ссылающийся на них.



«Врачи считают, что инсульт вообще не связан с физической травмой. Кровоизлияние случилось из-за какого-то врожденного заболевания», - сказал мэр Нижней Туры Алексей Стасенок, переводя внимание с травмирования ребёнка на муниципальной горке на заболевание мальчика.