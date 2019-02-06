Генпрокуратура даст оценку действиям бизнесменов из Екатеринбурга, выступившим в защиту партнера ФГК

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Дело в том, что в жалобе указаны сведения, которые могут свидетельствовать о «сливе» информации из силовых структур бизнесменам или взломе электронной почты. Так, в письме указано, что 3 декабря 2018 года Дмитрий Ионин проводил пресс-конференцию на предмет обоснованности предоставления налоговых льгот «Федеральной грузовой компании», хотя на тот момент якобы ему уже поступил ответ из прокуратуры об отсутствии нарушений в действиях ФГК. Откуда жалобщики могли узнать о письме депутату из прокуратуры – вопрос, на который и должна ответить проверка.
Отметим, что письмо в комиссию по этике Госдумы было подписано шестью лицами. Это генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Вячеслав Архангельский, президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа» Андрей Колосов, президент объединения «Союз работодателей полиграфической промышленности Свердловской области» Виктор Рублев, член президиума правления «Опоры России» Александр Стрежнев, председатель НП «Уральская палата готового бизнеса» Илья Симкин и учредитель благотворительного фонда «Здоровое общество – сильная страна» Андрей Придорогин. В случае, если прокуратура выявит нарушение тайны переписки, к перечисленным персонам появятся резонные вопросы у компетентных структур.
© «Вечерние Ведомости»
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