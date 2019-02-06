Екатеринбургские депутаты одобрили строительство Храма святой Екатерины у Драмтеатра

13:59 | 8.02.2019

Так будет выглядеть храм у Театра драмы

В Екатеринбурге комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию одобрила изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят начать строительство Храма святой Екатерины у Драмтеатра. Сейчас участок относится к землям рекреационного назначения. Окончательное решение будет принято на заседании гордумы во вторник, сообщают СМИ.



Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы. Теперь противники храма выступают против вырубки деревьев в сквере ради строительства, так как в городе и так немного мест для прогулок.