Жителя Екатеринбурга осудили за кражу 11 велосипедов

13:13 | 8.02.2019

riabir.ru

В городе Заречном к трем с половиной годам в колонии строгого режима приговорен житель Екатеринбурга Антон Пахомов, укравший 11 велосипедов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2018 году мужчина совершил несколько краж в Заречном: он проникал в подъезды домов и похищал велосипеды. Общий ущерб превысил 160 тысяч рублей.



Отягчающим обстоятельством для суда стало то, что екатеринбуржец имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.