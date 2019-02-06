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12:45 | 8.02.2019
Фото: Ассоциация «Особые люди»
«Особый тур» по Екатеринбургу: незрячие дети прогуляются по городу с помощью тактильных карт
В экскурсии по историческому центру города им помогут тактильные карты. От обычных они отличаются тем, что все объекты исполнены в объёме, а названия улиц набраны шрифтом Брайля. Так, на ощупь, особые путешественники смогут сориентироваться на местности, запомнить, что относительно чего находится, и в дальнейшем отправится на самостоятельную прогулку по городу.
Мнемокарты отпечатали на 3D-принтере специалисты Уральского центра 3D-технологий и цифрового производства.
«3D-печать открывает большие возможности в разных сферах деятельности. С её помощью легко реализовывать задумки, которые облегчают жизнь в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. На создание тактильной карты любыми другими способами — из дерева или металла — ушло бы очень много времени. Но главное преимущество в том, что в созданный 3D-образ при необходимости всегда можно внести изменения. Если, к примеру, в центре города появится новый объект, мы всегда сможем добавить его в существующую модель и напечатать новую карту. Это очень доступно, быстро и гибко», — отмечает директор предприятия Юрий Переверзев.
В настоящее время к услугам слепых путешественников — три тактильные карты, которые они получают во время экскурсии. Недавно их раскрасили по рекомендации самих участников: это поможет слабовидящим путешественникам, способным распознавать цвета, не только ощутить, но и разглядеть Исеть и знаковые здания исторического центра города. В ближайшую субботу «особые детки» смогут воспользоваться обновлёнными картами.
Проект «Особый тур» реализовала ассоциация «Особые люди» при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Маршруты адаптированы для путешественников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и с ментальными нарушениями. Презентация тура состоялась в конце января 2019 года.
© «Вечерние Ведомости»
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