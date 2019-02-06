В Екатеринбурге закроют движение по дублёру улицы Серафимы Дерябиной

12:18 | 8.02.2019

Фото: Екатеринбург.рф

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в Екатеринбурге движение автотранспорта по дублёру улицы Серафимы Дерябиной от дома № 49/1 до дома № 55/1 будет закрыто на четыре месяца, с 11 февраля до 20 июня.



Перекрытие движения связано со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги. За 4 месяца АО «Трест Уралтрансспецстрой» – подрядчик ведущий строительство развязки, должен построить ливневую канализацию, уложить водоводы, демонтировать и поставить новые опоры освещения.



Администрация города информирует жителей города, что на время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта. Так автобусный маршрут № 047 «Громова – Трактовая» вместо улиц Начдива Онуфриева – дублёр Серафимы Дерябиной – Бардина будет направлен по улицам Громова – Начдива Онуфриева – Чкалова – Бардина и далее по маршруту, а при движении в обратном направлении, к конечному пункту «Громова», автобус поедет по улицам Бардина – Громова.