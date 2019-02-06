В Серове возбуждено уголовное дело из-за поддельного диплома учителя

12:01 | 8.02.2019

moe-online.ru

В Серове возбуждено уголовное дело по факту выявления поддельного диплома у воспитателя и учителя образовательного учреждения в поселке Красноглинный. Данное учреждение включает в себя школу и детский сад.



По данным пресс-службы прокуратуры, с октября 2018 года в должности воспитателя и учителя внеурочной деятельности работала женщина 1986 года рождения, предоставившая поддельный документ о среднем профессиональном образовании, полученном в Нижнетагильском педагогическом колледже.



«Согласно сведениям ГОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1», предоставленных в ходе проверки в прокуратуру, женщина среди студентов не значилась и диплом об образовании ей не выдавался», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.