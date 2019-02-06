К GMIS-2019 успеем: вице-губернатор Орлов проинспектировал строительство конгресс-центра в Екатеринбурге

11:34 | 8.02.2019

фото: осень 2018 года

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проверил, как идет строительство конгресс-центра в Екатеринбурге. Он уверен: к саммиту GMIS-2019, который пройдет здесь летом, все будет готово.



«До саммита GMIS-2019 осталось не так много времени, но, учитывая какими темпами ведутся работы, мы абсолютно уверены, что к дате его проведения площадка будет полностью готова. Мы рассматриваем строительство конгресс-центра как самую серьезную заявку для закрепления позиций нашей области в качестве основной площадки конгрессно-выставочной деятельности всего Урало-Сибирского региона», - отметил Орлов.



Президент «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский сообщил, что строители приступили к чистовой отделке помещений. «Строительство идет строго в соответствии с графиком. Работы на объекте не останавливаются даже при низких температурах», - заверил он.



Площадь конгресс-центра – 41,6 тысячи квадратных метров. Основной многофункциональный зал вместит пять тысяч человек. Также здесь появится 15 конференц-залов, 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор. В конгресс-центре можно будет проводить концерты, спортивные соревнования, презентации и другое.



Напомним, что конгресс-центр планируют сдать летом 2019 года. Первое мероприятие, которое здесь пройдет, – Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) с участием глав государств. Кроме того, площадка будет задействована при проведении выставки «Иннопром».