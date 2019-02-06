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Парковку для инвалидов у здания полицейского ведомства в Екатеринбурге засыпало снегом
Напомним, что на прошлой неделе в уральской столице шел продолжительный снегопад. Службы благоустройства до сих пор устраняют его последствия.
© «Вечерние Ведомости»
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