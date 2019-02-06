Парковку для инвалидов у здания полицейского ведомства в Екатеринбурге засыпало снегом

Службы благоустройства Екатеринбурга несколько дней не могли почистить места для парковки транспортных средств инвалидов на территории стоянки у здания Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области на улице Степана Разина. По словам очевидцев, ни дорожные службы, ни полицейские не предпринимали никаких мер для очистки парковочных мест, тогда как основная стоянка была расчищена. Территорию убрали от снега лишь накануне днем силами коммунальщиков.Напомним, что на прошлой неделе в уральской столице шел продолжительный снегопад. Службы благоустройства до сих пор устраняют его последствия.